南韓大勢女團BLACKPINK成員Rosé(朴彩英)，於本月12日發行首張SOLO專輯《R》，開放預購短短4天便突破40萬張，刷新韓國SOLO女性歌手單一專輯預購的紀錄。近日Rosé還受邀登上美國知名脫口秀節目的舞台，火辣的穿搭再度引起熱烈討論。

Rosé自從3/12公開首播主打歌《ON THE GROUND》的MV後，短短5天便突破9000萬人觀看，一連登上多個音樂下載榜單前三名，再創事業巔峰。昨日(3/17)也受邀登上美國知名脫口秀節目吉米法倫今夜秀 (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)的舞台進行宣傳。

影片中，Rosé穿著一件吊帶亮片V領洋裝，修身的剪裁與超短裙襬的設計，讓她纖細身材及美腿一覽無疑，即使整部影片都以黑白濾鏡處理，但整體造型依舊性感、火辣，成功打開國際市場。

隨後，Rosé也在個人IG上公開當天的造型側拍，只見她穿著當天所穿的細肩帶洋裝，側趴在地上展現凹凸有致的曲線，洋裝側邊高衩的設計，使她一抬腳白皙腿根立刻乍現，最後她還不忘以由下往上的拍攝角度，使美腿顯得更加細長，網友看了忍不住大讚「這腿太狂了」、「Rosé小公主美到我無語」、「舞台表現太讚，我們彩英更是美慘」，吸引超過261萬人按讚。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

(中時新聞網)