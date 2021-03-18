應美方邀請，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外長王毅將同美國國務卿布林肯、總統國家安全事務助理沙利文於3月18日至19日在安克雷奇舉行中美高層戰略對話。高層戰略對話在即，中美應做哪些戰略性思考？

中國現代國際關係研究院院長袁鵬表示，為推動雙邊關係重回正軌，中美有必要就未來關係做戰略層面的重新定位和思考。當務之急是處理好「三條線」：一要設定底線，二要明確紅線，三要畫出界線。此外，中美還應尋求「三個點」：一是出發點，二是著力點，三是衝突點。

一要設定底線。人和人之間交往有底線，國與國之間更應如此。美國上屆政府給中美關係帶來很多無底線的「毒性」傷害，不符合中美兩國利益，雙方應嘗試一起「消毒」。比如，美方對兩國人文交流設障、對公司甚至個人施加惡性制裁等粗魯做法，應及時叫停止損。

二要明確紅線。尤其是台灣問題。近年來台灣問題在美國對華政策中有從中美關係最核心、最敏感問題演變成一般性、非敏感性問題的趨向。過去4年美方從立法、軍售、高層互訪等各方面突破了中美過去幾十年達成的戰略默契或共識，再往前走將極其危險。中美雙方要重新把台灣問題放在戰略高度重新確認，美方必須從言和行兩方面將一個中國原則落到實處，否則中美關係無法往前推進。

三要畫出界線。雙方應本著相互尊重的精神，重新畫出「互不干涉內政」的界線，比如在涉港、涉疆等問題上，美方言行應有分寸感，政策應恪守一定界線，不可隨意「越界」。

除以上「三條線」，袁鵬認為，中美還應尋求「三個點」。

一是出發點。中美關係必須立足國內，拜登提出「中產階級外交」，習近平主席提出「以人民安全為宗旨」，表明雙方必須以服務本國人民、服務彼此內政作為推進關係的出發點。美國要瞭解中國的「雙循環」和「十四五」，中國要把握美國國內政治社會的新變化。

二是著力點。著力點應在雙邊關係之外，即國際層面，中美作為兩個大國，需要在更大的天地尋找共同利益空間，比如聯合抗疫、應對氣變、共建國際秩序等。中美交往的歷史經驗證明，當兩國真正把全球性事務擺在重要位置時，往往能找到更多合作機會，也有助於把雙邊分歧降在更可控範圍。反之，如撇開全球性問題不談，只盯著雙邊分歧矛盾，問題就會被放大。

三是衝突點。必須確保那些最容易引起衝突的問題可控，否則一切無從談起。

此外，中國可以主動塑造中美關係的空間在哪裡？袁鵬指出，中美關係未來的發展空間，歸根到底不是取決於靜態的「結構分析」，而是操之於兩國決策者和兩國人民的手中，既取決於美國對華戰略的演變，更取決於中國對美戰略的主動塑造。

「長期以來，人們似乎習慣認為中國在決定中美關係發展方向上的作用有限、處於被動地位，理由是美國是超級大國，中國作為新興力量處於被動位置。」袁鵬認為，這一結論忽視了靜態力量與動態力量之間、力量與戰略之間的辯證關係。放在世界百年未有之大變局的視野看，中國復興才是百年變局最深刻的動因和主要變量，中國一舉一動帶來的國際影響，有時比自身想象的大。

「要看到，中國事實上具備一定的塑造中美關係的能力。」袁鵬表示，中國推進更深層次改革和更高水平開放，讓自身發展與人類前途命運融通，這本身就是在塑造中美關係；在全球重大問題上，中國保持定力不搞本國優先，讓各國看到中國是世界穩定和平的力量，這也是在塑造中美關係。此外，中國所擁有的必要的反制能力，也是對中美關係的一種塑造。

袁鵬指出，主動塑造中美關係還意味著，中國應與美方共同探索重要領域合作以及分歧管控機制建設。

比如圍繞經貿關係，即使出現核心科技領域「部分脫鈎」的局面，雙方仍要在各自國內經濟轉型和經貿關係升級換代背景下，繼續將經貿關係作為中美關係的壓艙石。尤其是對美方而言，要在第一階段貿易協議基礎上，把握中國「雙循環」和推進更高水平開放的機會，重構面向更高層次、邁向更高水平的新型中美經貿關係，而不是走反全球化和逆全球化的回頭路。

再如圍繞軍事安全，要排除發生軍事衝突的「引信」。可借鑒中國與東盟共同推進南海行為準則談判的經驗，在中美兩軍既有合作機制基礎上，就南海等問題達成中美之間的行為準則，規範兩國在西太平洋地區的交往方式。

又如圍繞人文交流，要探討符合實際的深層次民間互動往來，讓議會之間、黨派之間、州省之間、人民和人民之間開展深入交流，使人文交流的涓涓細流匯成大海。

「中美都是安理會常任理事國，是世界前兩大經濟體，肩負特殊重要責任。」袁鵬表示，未來30年，即使中國經濟總量超過美國，雙方仍將長期處於戰略相持狀態，即中國無法完全擺脫美國的打壓，而美國也拿中國沒有什麼辦法，中國必然會在中美戰略相持背景下實現中華民族偉大復興。

袁鵬表示，對中國而言，中華民族偉大復興不以取代美國為前提，而以中國人民更美好的生活為追求。中美在戰略相持中找到共存之道，不僅有利於兩國，也有利於世界。

(中時 )