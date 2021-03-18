撞擊瞬間曝光 物流車遭賓士猛撞濺出火花 女身軀變形不治（民眾提供／張妍溱台中傳真）

台中市南區東興路與三民西路口今（18日）凌晨4時許，發生嚴重死亡車禍，一輛物流貨車遭到一台賓士轎車攔腰高速撞擊後肇逃，貨車女乘客當場彈飛車外，送醫不治。稍早，車禍撞擊畫面曝光，物流車遭撞瞬間輪胎與路面擦出強烈火花，相當怵目。

透過稍早曝光的路口監視器畫面可見，物流貨車綠燈直行，在通過十字路口時，一輛黑色賓士違規闖紅燈攔腰撞上貨車，貨車輪胎與道路強力摩擦，且濺出大量火花，下一秒貨車即失速甩至人行道上，而女乘客則不幸噴飛車外，送醫仍不治。

警方循線找到肇事小客車，卻不見駕駛蹤影。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

貨車被撞後翻覆，車前玻璃掉落地面，造成1死1傷，小客車當場逃逸。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

警方指出，43歲林姓男子於駕駛超商物流貨車搭載乘客22歲李姓女子，沿東興路往文心南七路直行，行經路口時，遭賓士轎車碰撞。據目擊者指出，當時突然聽見「砰」一聲，撞擊力道大，整台貨車都翻車。

警方表示，車禍造成貨車駕駛身體擦挫傷，送醫治療已無大礙，而乘客李姓女子因噴飛車外，不僅頭部重創，且身軀嚴重變形，送中山附醫急救無效。車禍事故發生初步研判為賓士轎車闖紅燈，詳細肇事原因仍待事故分析，另自小客車駕駛肇事後逃逸，將全面調閱附近監視器，通知車主到案說明，追究駕駛肇事責任。

(中時新聞網)