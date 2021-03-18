為吃免費鮭魚而改名 內政部次長：浪費行政資源 10:482021/03/18 中時 吳家豪 、 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內政部次長陳宗彥認為改名造成不必要的行政作業，希望民眾理性面對。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 內政部次長陳宗彥今日至立院內政委員會備詢前受訪表示，針對近日「改名鮭魚吃免費壽司」的現象，此事不但耗費時程，改名也造成不必要的行政作業，希望商業行為單純化，民眾也能理性面對。 陳宗彥指出，依照現行法令，民眾有3次改名機會，但如果改了名字後又再改回原名，就等於更改了2次，希望國人珍惜重視行政資源，不要造成不必要的行政作業。 騰龍評鑑5年未更新 立委爆：有駕駛未結違規數高達627次 23張梗圖看鮭魚之亂 3.2萬人朝聖：鮭組害了了 (中時 ) #改名 #鮭魚 #行政資源 #作業 #陳宗彥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 AWS分享機器學習變革工業製造流程的四種方式 10:582021/03/18 財經 基隆員警改名「超粗大深海鮭魚王」 市長來關切了 08:312021/03/18 社會 男大生死黨相偕改名 扼腕沒當成「鮭魚王」 但有人不搭鮭魚風 06:242021/03/18 生活 蝦皮標錯價！肯德基6入蛋塔185變35元 網友半夜爆買8萬份 07:342021/03/18 生活 免費壽司掀鮭魚之亂 最長改名36字 04:102021/03/18 生活新聞 美軍新作戰框架：未來近半載具將為無人機 00:382021/03/18 軍事 AI與工商管理博士課程 林肯企管3／20線上視訊說明 04:102021/03/18 證券．權證 櫃買推廣綠色債券 外銀力挺 04:102021/03/18 產業．科技 南投多校傳捷報 中興33人上國立 04:102021/03/18 地方新聞 台中社宅聯外道太窄 挨批選址草率 04:102021/03/18 地方新聞 盧秀燕PO「認祖鮭宗」勸世 每個人只能改名三次 06:242021/03/18 生活 政治熱門新聞 台灣人滿意陳時中嗎 最新民調出乎意料 - 政治 陳柏惟國防質詢離譜內容曝光 于北辰嘆「委屈邱國正了」 加碼一句眾人笑翻 - 政治 王定宇稱顏若芳是「哥兒們」 自爆曾與某女立委同居 - 政治 蔣萬安和吳怡農誰比較帥？ 最新民調結果令人跌破眼鏡 - 政治 同居疑雲王定宇道歉了 謝龍介聽出弦外之音大暴走 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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