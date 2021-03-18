內政部次長陳宗彥今日至立院內政委員會備詢前受訪表示，針對近日「改名鮭魚吃免費壽司」的現象，此事不但耗費時程，改名也造成不必要的行政作業，希望商業行為單純化，民眾也能理性面對。

陳宗彥指出，依照現行法令，民眾有3次改名機會，但如果改了名字後又再改回原名，就等於更改了2次，希望國人珍惜重視行政資源，不要造成不必要的行政作業。

(中時 )