籃網今天「背靠背」客場挑戰溜馬，厄文高掛免戰牌，首節打完落後15分，幸好獨挑大梁的哈登夠硬挺，奮戰42分鐘27投13中，狂砍40分、10籃板、15率領助攻，率領布魯克林大軍124比115逆轉奪下6連勝。

組成四星戰線的籃網，杜蘭特還在傷兵名單，布雷克葛瑞芬還沒正式亮相，厄文則在今天休兵，導致只剩哈登一人苦撐，好在籃網還有喬哈里斯、傑夫格林、狄安卓喬丹、布魯斯布朗、克萊斯頓以及泰勒強生，全隊通力合作捍衛籃板，加上哈登領軍作戰，克服首節落後15分的劣勢，完成這場精彩逆轉秀。

除了哈登外，喬哈里斯貢獻19分，傑夫格林15分、9籃板，泰勒強生15分，克萊斯頓11分、8籃板，布魯斯布朗11分，狄安卓喬丹10分、5籃板。

功虧一簣的溜馬吞下2連敗，沙波尼斯18分、11籃板、11助攻、4抄截的大三元成績單也無用，布羅格登24分，利維特19分、5助攻，麥克戴摩與麥康奈爾各12分。

(中時 )