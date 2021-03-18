人民幣中間價創近一周新高。人民幣兌美元中間價18日報6.4859，較17日6.4978，升119個基點，升幅為0.18％。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，18日進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作。這也是央行連續第14日維持100億元的操作規模，且仍然是完全對沖18日到期。

據路透統計，3月僅有一筆MLF到期，即16日到期的1,000億元；15日當周逆回購到期規模為500億元，每日均為到期100億元。

(工商 )