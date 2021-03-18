SAS獲評為2021年Gartner資料科學與機器學習平台魔力象限的領導者。這是SAS連續第八年在此魔力象限獲評為領導者。

SAS人工智慧策略規劃師Susan Kahler表示，國際各組織正渴望將分析營運化，並加速採用人工智慧（AI）來促進更加睿智的商業決策，SAS進階分析解決方案提供內部整合常見的開源程式碼工具，讓組織中的各級使用者得以存取靈活強大的進階機器學習，協助掌控雲端環境中的複雜資料。

2021年Gartner報告的領導者群中，SAS在應用的執行能力與策略完整性的表現最為全面。SAS指出這項認可歸功於SAS Visual Data Mining and Machine Learning（視覺資料探勘與機器學習）解決方案，其為在SAS Viya引擎上執行的全方位視覺和程式設計介面。

SAS視覺資料探勘與機器學習支援端到端資料探勘及機器學習流程以供團隊成員使用簡易、強大及自動化的方式處理分析生命週期中的各項任務。

根據Gartner報告，要達到完全成熟的進階分析能力，組織必須規劃並投資端到端資料科學生命週期。整個生命週期包括各項流程，可用於存取及轉換資料、實施分析及建立分析模型、部署及嵌入模型、隨時間管理及監控模型以重新評估關聯性，以及調整模型以反映資料及商業環境的變化。

SAS最新發表的SAS Viya平台亦於2月亮相，可持續交付和更新。雲端原生軟體並可整合開源軟體，讓客戶更有效地在整個組織提供平民化分析功能，同時緊密管理分析工作負載，並將SAS導入各種不同應用。

(工商 )