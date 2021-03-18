A股高開 有色金屬股向好 10:492021/03/18 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市18日開市靠穩。上證指數開市報3,449點，漲4點，漲幅為0.12％。深成指開市報13,850點，漲40點，漲幅為0.3％。 香港信報報導，滬深300指數開市報5,114點，漲13點，漲幅為0.27％；創業板指數開市報2,717點，漲13點，漲幅為0.49％。 各類股個別發展，石油、煤炭、電力、鋼鐵、水泥、金融股偏軟；有色金屬、化工、房地產股靠穩。 景氣向好 價值股吸睛 台股基金規模 直逼3千億元 (工商 ) #開市 #漲幅 #有色金屬 #A股 #高開 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美股高檔震盪 後市不看淡 04:102021/03/18 投資理財 全球智慧手機廠 小米爭老三 04:102021/03/18 全球財經 立院促訂公股董總績核2.0版 04:102021/03/18 金融．稅務 資金浪潮搶三趨勢 永續、台股、股息 04:102021/03/18 投資理財 金融科技股回檔 逢低進場 04:102021/03/18 投資理財 台股震盪加劇 選股不選市 04:102021/03/18 投資理財 《汽車股》英利-KY去年每股盈餘4.07元 08:022021/03/18 財經 美元轉強＋外資匯出 新台幣匯率見拐點 04:102021/03/18 財經要聞 《國際金融》觀望味濃 歐股收黑 09:432021/03/18 財經 中興通訊 Q1淨利年增兩倍 04:102021/03/18 全球財經 三大利多題材加持 電動車概念股 充電再出發 04:102021/03/18 財經要聞 財經熱門新聞 600又快爆掉！台積電下波殺散戶 血腥價曝光 - 財經 房地合一稅2.0擬溯及既往 - 財經要聞 - 工商時報 財政部強推發票載具歸戶 意外釣出大家覺得這事最麻煩 - 財經 1分鐘讀財經》扯！壽險去年狂賺近2千億 僅一家發股息 - 財經 不挺台積電？20歲年輕人買爆這10檔 網驚：像50歲才會買 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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