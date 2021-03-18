大陸股市18日開市靠穩。上證指數開市報3,449點，漲4點，漲幅為0.12％。深成指開市報13,850點，漲40點，漲幅為0.3％。

香港信報報導，滬深300指數開市報5,114點，漲13點，漲幅為0.27％；創業板指數開市報2,717點，漲13點，漲幅為0.49％。

各類股個別發展，石油、煤炭、電力、鋼鐵、水泥、金融股偏軟；有色金屬、化工、房地產股靠穩。

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(工商 )

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