旅行泡泡保單將出爐。保險局局長施瓊華18日表示，相關保單條款已擬定，近二天正在試算保費，保單將有四大保障部分，即一般旅行平安險保障、傷害醫療、海外突發疾病及緊急救援等四大架構， 供被保險人當地若確診新冠肺炎可能要專機返台的費用，保單確定內容最快3月25日左右對外公布。

同時，先前全台瘋狂投保的台灣產物防疫保單，若去帛琉後確診或被隔離，是否能理賠，施瓊華也坦言：「那張無法理賠」。

台灣與帛琉4月1日將啟動旅遊泡泡，但相關旅行風險，如原機返程的費用等，是否有保單可承保？金管會主委黃天牧18日表示，經保險局跟保險公會討論後，確定保單可先用「備查制」，先上路後抽查，參與帛琉旅遊泡泡首航的旅客絕對可以在行前買到旅平險等相關保單，黃天牧連說了二次「沒問題」。

新冠肺炎疫情下，要啟動台帛旅行泡泡，但若同航班若有人確診，所有人將原機返程，且對確診者可能要相關醫護隨行，或有隔離機位等措施，這些涉及海外急難救助、團員旅遊不便的部分，若要設計新保單，要審查恐來不及4月1日上路。

黃天牧表示，經與保險公會討論後，確定可內備查制，即用舊保單改款，若保單有問題，再用抽查方式，確定4月1日同步上路，沒有問題。

(工商 )