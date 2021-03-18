連接器廠優群（3217）2020年業績亮眼，營收25.98億元、獲利6.12億元、每股盈餘7.2元，營收獲利皆創下歷史新高。

董事會通過決議，預計配發現金股利5.6元，同樣為歷年來新高。受惠於客戶需求強勁，以及新品逐漸發酵，優群首季淡季不淡，累計前2月營收達4.24億元、年增88％。

資金浪潮搶三趨勢 永續、台股、股息
開發金擘五年大計 五箭齊發

(工商 )

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