優群2020年獲利、配息皆創新高 10:512021/03/18 工商 王賜麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 連接器廠優群（3217）2020年業績亮眼，營收25.98億元、獲利6.12億元、每股盈餘7.2元，營收獲利皆創下歷史新高。 董事會通過決議，預計配發現金股利5.6元，同樣為歷年來新高。受惠於客戶需求強勁，以及新品逐漸發酵，優群首季淡季不淡，累計前2月營收達4.24億元、年增88％。 資金浪潮搶三趨勢 永續、台股、股息 開發金擘五年大計 五箭齊發 (工商 ) #優群 #獲利 #配息 #創新高 #連接器廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全球智慧聯網商機爆發 04:102021/03/18 投資理財 《國際金融》觀望味濃 歐股收黑 09:432021/03/18 財經 網通股大方配息 股價逆勢揚 04:102021/03/18 證券．權證 台積貼息走勢弱 概念股不同調 04:102021/03/18 證券．權證 搶攻電子商務 台灣伊藤忠對宅配通持股自7％提高為19％ 09:132021/03/18 財經 澳洲房價急漲 政府年底將出手打房 04:102021/03/18 全球財經 宏碁去年每股賺2.01元 十年最優 04:102021/03/18 財經要聞 國泰世華銀行 獲三項大獎肯定 04:102021/03/18 話題觀察 大豐電擬配息3元 04:102021/03/18 證券．權證 集雅社 今年有望破60家店 04:102021/03/18 證券．權證 準上市新兵將配息5.3元 AES-KY去年每股賺14.17元 04:102021/03/18 產業．科技 財經熱門新聞 600又快爆掉！台積電下波殺散戶 血腥價曝光 - 財經 房地合一稅2.0擬溯及既往 - 財經要聞 - 工商時報 財政部強推發票載具歸戶 意外釣出大家覺得這事最麻煩 - 財經 1分鐘讀財經》扯！壽險去年狂賺近2千億 僅一家發股息 - 財經 不挺台積電？20歲年輕人買爆這10檔 網驚：像50歲才會買 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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