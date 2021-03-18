台燿擬配現金股利4.8元創新高 10:502021/03/18 工商 王賜麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 銅箔基板廠台燿（6274）董事會通過決議，預計配發現金股利4.8元，創歷年新高。除息基準日為4月28日，現金股利發放日為5月21日。台燿2020年營收180.47億元、稅後淨利17.76億元、每股盈餘6.67元，營收獲利皆創歷史次高。 《電腦設備》研揚去年每股賺3.58元 擬配息3元 優群2020年獲利、配息皆創新高 (工商 ) #台燿 #擬配 #現金股利 #創新高 #銅箔基板廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 致新營運旺 大方配息9.5元 04:102021/03/18 證券．權證 台股基金規模 直逼3千億元 04:102021/03/18 投資理財 首次超額配發 台灣高鐵配息1.05元 04:102021/03/18 證券．權證 準上市新兵將配息5.3元 AES-KY去年每股賺14.17元 04:102021/03/18 產業．科技 《金融股》開發金今年獲利挑戰200億 法人喊價12元 11:422021/03/18 財經 獲利亮眼 台灣櫻花早盤股價創新高 10:112021/03/18 財經 嘉威生活 去年大賺一股本 04:102021/03/18 證券．權證 美股全面收高 台股早盤上漲逾百點 10:002021/03/18 財經 集雅社 今年有望破60家店 04:102021/03/18 證券．權證 《電腦設備》宏碁擬配息1.5元 殖利率5.4％ 08:522021/03/18 財經 《文創股》寬宏藝術擬配息4.5元 現金殖利率8.3％ 08:522021/03/18 財經 財經熱門新聞 打炒房再出手？央行今開理事會 五大重點搶先看 - 財經 600又快爆掉！台積電下波殺散戶 血腥價曝光 - 財經 財政部強推發票載具歸戶 意外釣出大家覺得這事最麻煩 - 財經 房地合一稅2.0擬溯及既往 - 日報 1分鐘讀財經》扯！壽險去年狂賺近2千億 僅一家發股息 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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