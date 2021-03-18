銅箔基板廠台燿（6274）董事會通過決議，預計配發現金股利4.8元，創歷年新高。除息基準日為4月28日，現金股利發放日為5月21日。台燿2020年營收180.47億元、稅後淨利17.76億元、每股盈餘6.67元，營收獲利皆創歷史次高。

《電腦設備》研揚去年每股賺3.58元 擬配息3元
優群2020年獲利、配息皆創新高

(工商 )

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