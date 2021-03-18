農糧署署長胡忠一16日稱台灣鳳梨將不再外銷大陸，且台糖土地租約到期後將不再租給農民種植鳳梨外銷，引起各界譁然。在屏東種植鳳梨逾50公頃的青農陳彥昆表示，鳳梨農種植面積多也不代表賺得多，現在政策一出，未來很多人沒工作；對於兩岸情勢他不願多表態，只盼政府能多站在農民立場，畢竟大家要過日子，也還有家要養。

朱鳳蓮17日在國台辦記者會上表示，2020年大陸已向台灣通報鳳梨不合格情況達28批次，卻都未得到台灣方面任何回應。朱更批評民進黨把技術性問題泛政治化，惡意抹黑大陸，自己關上解決問題的大門，從源頭上解決農產品安全問題並不難，關鍵是民進黨當局沒有絲毫為台灣農民著想的意願，「做些吃菠蘿（鳳梨）的表面文章，不過是要蒙混過關而已。」

陳彥昆18日接受香港媒體《中評社》訪問直言，上面在想什麼小農們根本插不了嘴，他自己養了40多位員工，老百姓的心聲真的不像政府想的那樣，如果以後沒土地可種也沒辦法，畢竟土地也不是他的，台糖說要收回去也只能收回去，「不然能怎辦？」反正他們也沒錢能去買土地。

陳彥昆受訪當日早上驅車赴包裝廠，準備將鳳梨外銷至香港。陳指出，自己種鳳梨資歷只有7、8年，前期投資的剛打平現在卻遇上敏感的兩岸問題，他很擔心之前的投資回不了本，現在只能過一天算一天、多賣一些是一些。面對兩岸情勢與政府政策，陳表示不願多表態，僅無奈坦言盼政府能多站在農民立場，畢竟農家也要過日子，也都還有家要養。

(中時新聞網)