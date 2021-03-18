2020年新冠疫情稍緩後，自行車市場需求十分熱絡，因供應鏈並不能全數滿足，不少訂單延宕至今年，今年市場需求仍維持高檔，自行車雙雄巨大(9921)、美利達(9914)及金屬鏈條大廠桂盟(5306)今年營運成績受到市場看好，今日巨大漲幅逼近2%、桂盟則是守在平盤上，美利達翻黑整理。

自行車目前終端的需求火熱，業者大都面臨通路庫存低以及經銷商需求孔急的現象，去年自行車市場出現搶購熱潮，供應鏈並沒有方法能全部滿足，因此尚未去化的訂單累積到今年度。現階段看起起，今年自行車市場仍有新的需求，目前供給遠遠小於需求，市場甚至有些未能出貨的訂單恐將延遲至明年才能交貨，法人看好今、明兩年自行車產業營運皆看俏。

桂盟2020年自行車鏈條營收占比高達8成，是營收、獲利成長主要動能，因應未來整體自行車市場的高成長，目前已增加1成的產能。現在車廠、零件廠全力生產因應，但還是不能滿足市場需求，預估這波力道可持續到今年第3季後。

巨大2020年營收突破700億元，達700.03億元，年增10.41%，創新高，前3季稅後純益36.3億元，已超越2019年全年，年增32.4%，每股純益達9.69元。

美利達前2個月營收年增43.74%，3月大陸區進入銷售旺季，且台灣貨運更加緩解，法人樂觀看待，3月營收表現將優於2月。

(時報資訊)