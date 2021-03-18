高雄7旬翁留告別信 七賢橋墜愛河搶救中 10:562021/03/18 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 老翁跳愛河搶救中。（柯宗緯翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄76歲張姓老翁疑似想不開，今（18）日早上9時25分許從河東路七賢橋墜入愛河，民眾見狀急報警，送往大同醫院急救，目前尚未脫險。警方在現場發現老翁機車及一封「告別信」，已通知家屬到醫院。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 皇苑標下87期千坪地 單價改寫新高 美拍婚紗照 星夢郵輪探索夢號跳島啟航 (中時 ) #告別信 #七賢 #高雄 #7旬翁 #跳愛河 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄星級飯店危機 林子寬：把餅做大 別殺價競爭 04:102021/03/18 產業．科技 興國高中棒球隊將成軍 大新營區三級棒球現雛型 18:272021/03/17 寶島 《產業》饗賓想在地計畫啟動 3品牌插旗高雄義享天地 15:232021/03/17 財經 黃阿瑪X高雄渡輪聯名 高雄港灣萌出巡 07:002021/03/17 生活 潛艦國造 藍委稱恐有韓國人洩密 04:102021/03/18 焦點要聞 國銀分行家數 九年新低 04:102021/03/17 財經要聞 中職》猿獅台南再戰 黃子鵬相隔3年再先發 11:162021/03/17 體育 高雄榮總屏東分院 2022年底啟用 04:102021/03/18 地方新聞 經部砸1,600億 七策略解水荒 04:102021/03/17 財經要聞 徐若熙 神鬼初登板 04:102021/03/18 運動天地 600又快爆掉！台積電下波殺散戶 血腥價曝光 00:032021/03/18 財經 社會熱門新聞 獨／台中獨居男陳屍家中一個月 命案清理師爆警察破門狂嘔吐 - 社會 新兵練清槍出包遭指責 持鋼盔狂K班長又勒頸下場出爐 - 社會 【蘇花車禍】3分鐘行車紀錄曝光 遊覽車原速度不快 過彎瞬間撞山 - 社會 警察也跟風！ 改名「超粗大深海鮭魚王」 分局長：有改回來就好 - 社會 全台7天3起 高雄林園越籍男砍殺女友後自戕2人急救中 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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