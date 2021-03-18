保育員巡視時發現紅猴「男道」，立即呼叫同仁前來協助。（台北市立動物園提供／張立勳台北傳真）

台北市立動物園非洲區脫逃的紅猴「男道」，17日傍晚出現在溫帶動物區，保育員趕往被目擊的現場搜索未果，隨即調整誘捕籠及紅外線自動照相機設置位置。18日上午保育員巡查各誘捕籠時，8時40分左右發現其中一個誘捕籠成功捕獲「男道」，於是立即通報館區同仁支援，協力將動物送到檢疫救傷中心，由獸醫師掃描晶片確認身份及檢查「男道」身體狀況。

「男道」是2012年在台北市立動物園內出生的雄性個體，年齡為8歲又7個月大，牠在15日上午約11時5分左右，趁著保育員門栓沒確實扣緊、又顧此失彼的空檔奪門而逃。「男道」脫逃後動物園一方面持續調派人力從不同路線大規模搜山，另一方面根據動物的習性，在牠可能出沒的地點設置誘捕籠和紅外線自動照相機。

「男道」脫逃後的第2天，搜捕大隊曾在環園道路上發現牠的蹤跡，昨天下午約4時40分左右，溫帶動物區保育員發現「男道」在桉樹林內徘徊，立即呼叫同仁前往圍捕。由於動物的個性容易緊張、動作又很敏捷，搜捕大隊安排一組同仁先在桉樹林外圍拉起封鎖線，避免動物越過山頭，另一組同仁則進入桉樹林內搜索。

「男道」或許是發現了周遭的動靜，立馬蟄伏在某處不敢移動，保育員若持續逼近容易使動物發生緊迫，加上天色變暗，搜捕大隊決定先撤離大批人力，讓動物能夠放鬆警戒，並在桉樹林中加設3組誘捕籠，裡面擺放了新鮮的蔬果，希望能吸引「男道」前來取食。

今天上午8時40分左右，非洲動物區保育員巡查誘捕籠時，發現「男道」已進入誘捕籠內，且籠內的食物也被吃得精光，立即通報同仁支援，將動物送往檢疫救傷中心進行個體確認。獸醫師初步判定「男道」的精神狀況還不錯，只是有點緊張，目前先留置觀察，預計下週再安排全身麻醉健檢。

(中時 )