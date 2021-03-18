全球晶片短缺燒向智慧手機產業，傳出因全球IT產業晶片供需嚴重失衡，下半年三星可能不會推出新的Note機種，甚至可能遞延至2022年。台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙今日表示，總部「並沒有完全說沒有」，未來新機還是會保留Note有大螢幕、觸控筆的功能，不妨拭目以待。

台灣5G市場迅速發展，各大電信業者亦力拼用戶成長，挑戰2021年底超越550萬總用戶數、突破20％滲透率。台灣三星電子今宣布推出專為Z世代社群生活量身打造的5G新機Galaxy A52 5G防水豆豆機，以支援IP67防水防塵與OIS防手震，搭配6,400萬畫素相機、120Hz玩家級螢幕更新率等特點，這也是首度下放防水功能至A系列。

陳啟蒙表示，2020年Galaxy A系列表現亮眼，銷售量較去年同期成長近4成，其中又以13-17歲用戶成長相對顯著，A42 5G自去年底上市，隨即名列市調機構TOP 10熱銷機型、榮登Android熱銷第一。看好5G手機需求攀升，Galaxy A52 5G可望延續熱銷氣勢，達成上市後首月進入市調機構TOP 10的銷售目標。

對於晶片短缺可能造成衝擊，陳啟蒙表示，目前的銷售規劃已經排到6月底，不管是母親節或是618檔期，出貨計畫都已就緒，與過去最大不同是，現在的相關銷售規劃可能都得更早排定，因應不可預料的衝擊，希望全年銷售額能維持雙位數成長。

陳啟蒙分析，晶片的供貨順序，還是「哪邊有需求就給哪邊」，台灣的傳統手機銷售旺季是1、2月，或是7、8月，但目前看來1、2月沒有很旺、但3月也沒有很淡，維持比較穩定的銷售熱度，要看下半年各系統業者會否推出更猛的5G吃到飽方案。

陳啟蒙表示，三星在高階機種維持相對優勢，上半年S21銷售是S20的1.6倍，但若摒除S20是在疫情期間推出，可能基期偏低，S21仍較前年的S10銷量差不多，推估6月前就能追上，甚至超過S10，全年高階手機銷售占比仍以4成為目標，積極衝刺。

(中時 )