日本桌球天后福原愛和江宏傑傳出婚變，她還遭直擊和高帥男在同間飯店過夜，多次強調雙方不是不倫關係，然而眾說紛紜，不同說法鬧得沸沸揚揚，媒體人廣橋賢藏也對此事發表看法，直指《週刊文春》為了保護福原愛，有編造出一些情節。

廣橋賢藏透過《台灣好吃驚》坦言，福原愛對日本體育界來說是寶物般的存在，「所以包括媒體在內的日本人，全部都是要保護小愛，不管是她做不倫之戀的事，一定要保護她。」儘管延燒至今，還是有不少媒體人在討論福原愛婚變，但這周開始卻越來越少。

廣橋賢藏透露包括媒體在內的日本人，全部都是要保護福原愛。(圖/翻攝自國興衛視YouTube)

廣橋賢藏表示，會有這樣的轉變，都是因為福原愛的公司告訴演藝界認識的人，「拜託拜託不要講小愛的事情。」不僅如此，他更爆料《週刊文春》和《女性SEVEN》所報導的內容，都是福原愛公司自導自演，「被拍照也是小愛那邊自己搞的，《女性SEVEN》接下來馬上就是小愛的告白。」

廣橋賢藏直呼奇怪，「編輯人覺得至少《週刊文春》是自導自演的，報導內容全部都是保護小愛的講法，批評江宏傑一家的不對。」一番發言立刻掀起討論，此外，有日媒指出福原愛原本將擔任奧運桌球項目解說員，電視台也已經考慮要將她撤換。

(中時新聞網)