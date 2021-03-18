緋聞風波延燒一個禮拜後，民進黨立委王定宇今接受廣播專訪，再度澄清和民進黨發言人顏若方同居疑雲，並表示他和顏認識許久，關係就跟哥兒一樣們，對於王定宇的說法，網友都諷「快笑！不然會被說沒幽默感」！

王定宇今（18）接受廣播節目受訪，談到緋聞後對家庭生活的影響，這幾天家裡的生活還是一樣，氣氛也沒變壞，事件發生時，對於外界質疑為何沒有第一時間陪同開記者會，王直言，妻子希望能保有隱私權，要他說明清楚即可，「不用拖著老婆在旁邊演出我相信你，我太太也不喜歡這個樣子」。

談到顏若芳，王定宇直言，「她當議員的時候我就認識了」，對他來說，顏就像哥兒們一樣，而且「是一個很熱心，個性大喇喇的女孩子」，王也承認，自己租顏若芳房子的確不妥，但當初以為是閒置空屋，所以沒想太多。

對此，網友紛紛表示，「心情點播時間，來一首周董的『算什麼男人』」、「民進黨的官就是這麼幽默風趣」、「王先生你的說詞真真假假。但不要對別人的話動怒，你可以自由說事非，別人也有言論自由好嗎」、「快笑！不然會被說沒幽默感」、「所以老婆們也可以有像姊妹的異性朋友」、「綠色真是幸福的顏色，還有專屬的電台可以練肖威」。王定宇接受直播專訪時，許多網友似乎也不太相信王定宇的說法，留言批評，「瓜田李下的道理不懂？我是不信啦」、「出事永遠都女人倒楣，可憐哪！謝忻、顏若芳」。

(中時新聞網)