詹雅雯自爆身體出狀況。（葛瑞特音樂）

金曲台語歌后詹雅雯出道30年發行全新台語專輯《幸福過敏》獲得廣大迴響，事業順利身體狀況卻拉警報，因為兩個月以來身體不適，食慾很差體重掉8公斤，在醫院做了一連串的檢查最後醫生竟然告知詹雅雯罹患帕金森氏症，左腦中度痿縮。

這對詹雅雯來說無疑是人生震撼彈。詹雅雯表示得知的當下很震驚，「覺得是老天爺跟我開玩笑。」由於詹雅雯的身體狀況一直處於緊繃狀態，2014年在小巨蛋演唱會開唱前夕喉嚨長瘤，在演唱會上唱到淚崩。

她在2018年因為被檢查出罕見疾病，無法自己分泌口水，竟意外昏倒。這次的病痛超乎前兩次的艱難，詹雅雯說：「前陣子總是出入醫院多次，體重不斷往下掉，但後來經過一段時間的沈澱覺得能輕的像一陣風也不錯，人生每個病痛都是有原因的，在提醒自己要愛自己的身體，應該把速度慢下來了，現在最重要的課題是學習聽醫師的話、學習不要恐懼和新的生活方式並珍惜現在擁有的。」

現在遭逢人生重大難關在生活、工作、心態上詹雅雯也做了一些調適和改變，詹雅雯感性說：「其實我們每個人的一生都是帶著很多病痛的，不論是身體與心靈的，只是每個階段的病痛都不一樣，年少的狂躁、成年的壓力、現在的積累⋯⋯病痛一直是我們的朋友，提醒我們不要急，不要貪求，不要放不下。」

她透露這次推出台語專輯真的特別的符合現狀，也許自己真的對「幸福過敏」自己是創作人，在病痛間創作的歌不管是悲傷還是特別有力量，每一首歌都是人生的縮影，因為有太多面向的呈現，現在的我為自己活，也許就是為他人立下良善和分享我的生命能量，希望得到大家的祝福早日度過難關，不想特別計畫，相信老天自有安排。

(中時 )