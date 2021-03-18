彰化縣警察局查獲天道盟不倒會二林分會案，主嫌及成員共2名遭法院羈押外，並向法院聲請扣押裁定不法所得達3000餘萬元，瓦解幫派組織。彰化縣長王惠美和彰化縣警察局長許錫榮一同表揚有功員警。（吳敏菁攝）

彰化縣警察局查獲天道盟不倒會二林分會案，主嫌及成員共2名遭法院羈押外，並向法院聲請扣押裁定不法所得達3000餘萬元，瓦解幫派組織。彰化縣長王惠美和彰化縣警察局長許錫榮一同表揚有功員警。（吳敏菁攝）

彰化縣警局近來查獲天道盟不倒會二林分會案，主嫌李俊賢等以暴力手段恐嚇、放高利貸等，藉事端向被害人取財，警方深入蒐證，除主嫌及成員共2名遭法院羈押外，並向法院聲請扣押裁定不法所得達3000餘萬元，徹底瓦解幫派組織。

天道盟老大謝運東遭狙殺後，時任保鑣兼司機李俊賢創立天道盟不倒會二林分會，擔任二林分會會長，持續在彰化二林

、溪湖吸收年輕人作為旗下成員，並在天道盟其他成員公祭場合，以「二林不倒會」名義參加；成員一旦想脫離，就會遭毆打等暴力，幫派持續壯大。

李俊賢是藝人丁寧弟弟，16年前曾涉嫌討債糾紛，演變成開槍火拚被警方逮捕，2015年12月在彰化老家補請婚宴，席開270桌，還駛來40部、總值約5億元的超級跑車到場，轟動一時，攻佔媒體版面，成了名人。

彰化縣警察局刑大副隊長楊承璋指出，二林分會以暴力性手段恐嚇遭放高利貸款或藉勢藉端對被害人恐嚇取財、敲詐勒贖，對被害者誆稱所購得車輛係贓車，再率眾多次向被害者恐嚇取財，到被害者住家潑漆，另教唆旗下成員駕車衝撞被害者親友。還製造假車禍、假造車輛失竊等情形，向保險公司詐錢。

警方這次一舉滅了橫行多年的惡霸集團，彰化縣長王惠美17日下午到彰化縣警察局和局長許錫榮一同表揚有功員警，王惠美說，看了偵辦過程的紀錄片很感動，犯嫌以暴力手段恐嚇、放高利貸等，藉事端向被害人取財，要蒐證很不容易，警察同仁們近期配合警政署全國同步掃黑專案行動，檢肅黑道幫派分子25人到案，感謝所有警察弟兄無暝無日犠牲奉獻。

(中時 )