香港訂定空勤隔離規定，逼得美國航空貨運商聯邦快遞（FedEx Corp）不得不將機組員調往舊金山作為因應後，美國政府今天警告，可能限制對美國對手公司有優勢的港籍航空航班。

美國運輸部（Department of Transportation）昨天發布命令，要求港籍航空國泰航空公司（Cathay Pacific Airways Limited）7天內交出所有美國航班班表，以判定是否「違反準據法或損及公共利益」。

美國運輸部此舉是為回應香港1月發布的規定。這項規定要求駐港機組員從國際航點返回香港時接受隔離，唯有香港往返阿拉斯加州最大城安克拉治（Anchorage）的航班不在此限。

美國運輸部表示，香港的限制獨厚港籍航空，「損及美籍航空公司營運權利」，還表示聯邦快遞駐香港機組員只服務亞洲航線，因此不會受惠於香港－安克拉治航線的豁免，國泰航空卻在安克拉治擁有大量轉運業務。

運輸部表示：「這等於是讓國泰航空得以繼續業務，不受機組員隔離新規定影響。」

國泰航空表示，希望此事「盡快獲得相關各方解決」，還說隔離措施也嚴重影響公司航班，每週往返香港和美國的航班已從35至39班減至21至28班。

(中央社)