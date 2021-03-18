由於央行去年底為政府打炒房開出第一槍，財政部日前也推出房地合一稅2.0，央行理監事會今(18)日下午登場，是否會跟進加碼打炒房力道，市場人士都屏息以待。另外，包括利率政策、經濟預測、通膨、匯率操縱國等議題，都是大家關注的焦點。

本周可說是超級央行周，在巴西央行打頭陣後，包括美國、英國、土耳其、印尼央行，都是今日舉行會議，而日本、俄羅斯央行也即將在19日登場，因全球COVID-19疫情仍然嚴峻，雖然疫苗施打的速度可望加速，對經濟成長有正面助益，但還有待時間漸漸復原，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)也宣布貨幣政策不變，且預期2023年底前都不會升息。

在利率政策部分，因台灣央行理監事會大多跟隨美國聯準會(Fed)腳步，市場預估利率可望連4凍，維持現行1.125％的歷史低點不變。

在經濟預測部分，儘管去年受到疫情衝擊，但台灣經濟表現仍佳，今年成長動能也可望持續，行政院主計總處日前已將今年經濟成長率上調至4.64％，央行總裁楊金龍日前曾在立法院答詢時認為今年經濟表現更好，復甦曲線可望從原本預測的「NIKE」型復甦，調整為「V」型復甦，並將上調今年經濟成長率預測。

在通膨議題部分，央行先前預估今年消費者物價指數(CPI)將由去年的負0.25%轉正為0.92%，而主計總處在今年2月時則已修正今年CPI的預測值為1.33%。

在匯率操縱國議題部分，因美國匯率報告預定4月出爐，央行先前在立法院財政委員會進行業務報告時表示，央行去年為穩定新台幣匯率，全年淨買匯391億美元，換算約國內生產毛額(GDP)的5.63％，超過美國財政部匯率操縱國低於2.0％的標準，很可能首度被列入匯率操縱國名單，楊金龍也表示將會與美方溝通。

在打炒房議題，央行去年底已採取房市信用管制，在財政部推出房地合一稅2.0新制之際，市場也高度關注央行是否會加碼打炒房的力道。

(中時新聞網)