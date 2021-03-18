台灣鳳梨再銷日，今日於台南麻豆封櫃啟運，台南市長黃偉哲早上參與封櫃儀式時說，如果台南的鳳梨被發現、被驗出來有問題，不管是政府驗了，還是外國買家驗出來，如果有農藥殘留或是品質壞的，一律公布農民姓名，而且剔除他供果園資格，因為他影響到是整個台南的鳳梨，不容許這種害群之馬。

台南市農業局表示，台灣鳳梨遭中國片面宣布禁止輸入，台南市政府於疫情前即超前部署，除了加強輔導加工業者收購和鼓勵國人食用，並積極拓展外銷市場，賣向全世界，去年成功外銷日本東京、群馬縣、埼玉縣等地。

黃偉哲強調，外銷日本藥檢非常嚴格，必須檢附生產履歷且確定沒有病蟲害才能裝櫃啟運，台灣鳳梨銷日代表品質、衛生安全讓日本消費者有信心，具備國際競爭力。

黃偉哲說，2月27日中國宣布停止進口台灣鳳梨的時候，那個時候台灣的鳳梨每台斤才10幾元，昨天的收盤的價格每公斤已經到達45元，這個價格坦白講，在國際市場上會失去競爭力。

黃偉哲呼籲農民，不要搶收、分散訂單、顧好品質，供果園也好，或是農民朋友也好，現在鳳梨因為全國民眾的支持，政府民間的通力合作，把鳳梨的價格維持在高檔，希望大家能夠珍惜這個成果，品質不好不要採，農藥殘留不要用，不要去隨便去找一些非供果園的水果來，到時候影響到自己。

(中時 )