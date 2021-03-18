新北市李姓女子3年前在社區管理委員會開會時，與一名女住戶發生爭吵，李女怒罵對方「堵住你的臭嘴、死肥婆、又臭又醜」，新北地院認定受言論自由保障判她無罪，台灣高等法院認為已構成公然侮辱罪，改判罰金2000元，可易服勞役，最高法院駁回上訴定讞。

李與提告的女子同為新北市中和區一處社區的住戶，2018年10月19日晚上8點多，社區召開管理委員會會議，會議中李女與對方為了管委會委員身分資格一事而起爭執，對方要她「堵住你的嘴巴真難聽」，李女隨即回罵死肥婆、又臭又醜等語。

檢方起訴後，新北地院認為，「肥」、「臭」、「醜」等文字，是用以表達個人審美觀，本即仁智互見，並無絕對標準，李女是在社區開會，雙方有所爭執之情況下所說出，用來表達自己不滿之情緒，難認她是損害對方名譽為其唯一之目的。

新北地院表示，李女使用的文字縱然較為粗暴而涉及與爭論事項無關之個人外觀，然而一個人嘴巴是臭是香、外表美醜、胖瘦與否，與人格及地位高低之評價無必然之關聯，且純屬個人主觀標準，每人都可以表達自己之評價，受言論自由保障，判李女無罪。

檢提上訴後，高院認為，李女在多數人得以共見共聞狀態下，罵人死肥婆等語詞，以社會上一般人之認知，這些話語的文義均是攻擊人身之負面貶抑之用語，顯非對於客觀事件就事論事，足以貶損其名譽及尊嚴評價，判她罰金2000元，上訴後，最高法院駁回確定。

(中時 )