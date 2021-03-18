迎接春天到來，日系開架彩妝品牌INTEGRATE櫻特芮將與熊寶貝跨界聯名，推出超療癒的「空氣飾底乳香氛限定組」，買添加天然植萃精油的「星綻光空氣飾底乳」就能獲得同樣散發療癒香味的「熊寶貝衣物香氛袋」。

含有薰衣草精油的「星綻光空氣飾底乳 #亮顏紫」將搭贈雅致藍風鈴香氛袋，含有柑橘精油的「星綻光空氣飾底乳 #光透黃」將搭贈典雅玫瑰香氛袋，含有天竺葵精油的「星綻光空氣飾底乳 #勻色綠」將搭贈氣質小蒼蘭香氛袋。散發精油芳香的飾底乳搭配衣服的淡香水，走到哪都是迷人的香香公主，無論在上妝、或在日常生活，都能被細緻的植物香氛圍繞。

散發精油芳香的飾底乳搭配衣服的淡香水，氣味超療癒。（邱映慈攝）

忽冷忽熱的換季時節，想要擁有精緻的迷人臉龐，就從實現清爽的透明感美肌做起。INTEGRATE櫻特芮的口碑熱銷「星綻光空氣飾底乳」，添加獨家3合1空氣粉體，一次達到自然校色、控油持妝、毛孔修飾，能抑制肌膚泛油光、持妝長達12小時。

INTEGRATE空氣飾底乳香氛限定組共有紫、黃、綠三款，售價NT280元。（邱映慈攝）

「星綻光空氣飾底乳」還有三種不同的智慧校色效果：校正蠟黃「星綻光空氣飾底乳 #亮顏紫」校正暗沉、黑眼圈；「星綻光空氣飾底乳 #光透黃」瞬間提亮膚色；「星綻光空氣飾底乳 #勻色綠」校正泛紅，讓肌膚困擾瞬間退散，輕鬆實現宛如素顏般的輕盈感受，打造仙氣十足的透明感美肌，是注重CP值的美妝控必備好物。

星綻光空氣飾底乳能抑制肌膚泛油光、持妝長達12小時。（邱映慈攝）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出2名粉絲，每人可獲得INTEGRATE空氣飾底乳香氛限定組*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2021/3/25

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)