花蓮縣消防局持續提升轄內救護人力資源，目前正辦理第三期20名高級救護技術員訓練，結訓後，轄內屆時將77位消防人員、4位救護義消，共81位高級救護技術員。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮幅員遼闊，偏鄉患者要到醫院動輒至少1小時，因此突遇緊急狀況時，到院前緊急救護十分重要，花蓮縣消防局2017爭取花東基金共計872萬元後，隔年開始辦理中級、高級救護技術員訓練，目前外勤消防人員中，具有高級救護技術員執照者已達57名，不過消防局仍持續開辦課程，預計今年將再增加20人，盼能有效提升轄內的救護人力。

我國到院前緊急救護系統將緊急救護技術員分成初級、中級及高級，等級越高代表可實行緊急救護處置項目越多，不過只有高級救護技術員可以依照線上醫囑給藥。

花蓮縣消防局爭取經費挹注後，2018年先是辦理45名中級救護技術員訓練，提升轄內初級救護技術員水平，2019年則是開辦第一期20名高級救護技術員訓練，成效良好，因此宜蘭及台東縣消防局去年也委託一併辦理第二期高級救護技術員訓練。

經3年努力、2期高級救護技術員訓練，花蓮外勤消防人員目前已有57名持有高級救護技術員執照，並分佈各鄉鎮待命，且已初步發揮具體到院前緊急救護成效。消防局指出，花蓮地區傷病患急救成功率已經從2018年，尚未開辦高級救護技術員訓練的13.3％，逐年提升到今年1、2月的22.7％。到院前預告院方急性心肌梗塞患者人數也從2018年3例，迄今已提升至9例。

花蓮縣消防局持續提升轄內救護人力資源，目前正辦理第三期20名高級救護技術員訓練，結訓後，屆時將77位消防人員、4位救護義消，共81位高級救護技術員，且擁有高級救護技術員執照的消防人員佔總人數3成，亦即各消防分隊每日至少均會有1名高級救護技術員24小時待命，在患者生命垂危關鍵時刻實施救命術。

(中時 )