香港影壇「金牌綠葉」吳孟達上個月底因該癌不幸病逝，享壽70歲，本月7日舉行了喪禮，眾多圈內好友包含「最佳拍檔」周星馳，都到場送他最後一程，事實上懷念他的，不只親友們，香港TVB電視台為了致哀緬懷，特地空出時段，重播吳孟達早期代表作《他來自江湖》，而這部片中，不僅吳孟達勾人回憶，另一位女星楊寶玲，也成了關注焦點，引發討論。

以選美佳麗身分開啟事業的女星楊寶玲，當年先在香港參加港姐選拔，該屆選手被是公認的高素質，跟她同場的包含眾人熟知的性感女神邱淑貞，最終邱淑貞因整形爭議12強止步退賽，楊寶玲也擊敗了很被看好的女星李美鳳，拿下港姐冠軍。

楊寶玲是選美皇后出身，比賽成績在香港至今無人能及。(中時資料照片)

之後楊寶玲赴英國念書，參加英國的世界小姐選美賽，獲得亞洲皇后頭銜，也來過台灣參加環球小姐選拔，拿下第5名，在選美界的風光戰績，至今在香港無人能及，她因此受到香港娛樂圈關注，被TVB簽下，在電視圈及電影圈有很好的發展，甚至曾被電視台在漢城奧運期間派往韓國採訪主持，她也升任愉快，讓人驚嘆其超群能力。

楊寶玲有過2次婚姻，第一次婚姻時便開始嘗試投資，1999年她乾脆引退專心從商，入股香港上市公司六福集團，她的第一段婚姻僅維持3年，直到2002年與賭城凱撒皇宮賭場高層Nelson Wong再婚並移居美國，生下唯一的兒子。

移居美國後，楊寶玲開始做珠寶生意，不料第二段婚姻維持12年也破局，相傳她這兩任婚姻，共得到1億2千萬台幣贍養費，而楊寶玲息影23年的現在，仍是六福集團高層，從選美皇后變成超級女強人。

(中時新聞網)