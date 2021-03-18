八點檔《天之驕女》因為片尾曲《遊覽車》被罵翻，也讓原唱魏秀文瞬間知名度大增，點閱率更衝破百萬，對於這首歌飽受負評卻爆紅，知名音樂人許常德點出關鍵點，主要在於「魏秀文強大的抗壓性，讓自己能夠幽默面對酸民批評」。

許常德表示《遊覽車》這首歌應是先有詞再有曲，由於魏秀文純粹想要體驗當歌手，並非真正的音樂人，作品自然不侷限於任何框架，除了歌詞沒有段落，也不用在意音準問題，加上自己身為老闆，自己覺得滿意才是重點，所以只是把詞清唱出來交給編曲者，加上預算很低不用特別要求品質，因此造就出這樣的作品，但出乎人預料的是不僅發行，還成為知名八點檔片尾曲，推測若知道是此情況，當初製作過程一定不會如此馬虎。

今天錄影時 其中一位歌手就是魏秀文 身邊的911的春風問我有沒有聽過這首歌 我說當然有 他問我對這首歌的看法 我現在就把我的想法再說一遍 我猜這首歌應該是先有詞再有曲 因為魏秀文創作的經驗不多 而且也不是真正的音樂人 只憑著想要體驗當歌手... 由許常德的地下手記發佈於 2021年3月16日 星期二

而歌曲推出首日掀起熱烈討論，雖然負評如潮卻創下百萬點閱率，許常德表示「流行音樂之所以在音樂上多了流行兩字，就是⋯⋯流行是重點」，至於要說怎樣的音樂才是高尚，其實是很荒唐的事，他表示當看了魏秀文現場演出後，不難發現這首歌相當歡樂，不論外界用什麼標準批評，她絕對是最夯的歪歌類型K歌之后，更點出美國選秀節目走紅的走音紅人孔慶祥就是範例，證明走偏的音樂也能如此受歡迎，只是成功案例極少。

許常德強調若魏秀文面對酸民的反應，是生氣或憂鬱，那勢必帶來斷片般的災難，而她選擇幽默以對，微笑承受批評，誠實相告自己不懂拍子，凸顯出強大抗壓性，把負評海嘯帶往娛樂世界，也是她面對此風波做對的一件事，對於酸民依舊冷言嘲諷，他強調：「認真批評的人執著的是什麼點呢？如果擔心這樣的音樂會玷污音樂的聖堂，那麼這個聖堂一定是不堪一擊，是應該被玷污的」。

(中時新聞網)