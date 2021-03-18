韓國新冠疫苗開發藥商SK生物科學(SK Bioscience)18日IPO(股票初次公開發行)，開盤後一度大漲30％。因全球新冠疫情尚未完全控制，故市場看好疫苗生意將會大發，可望帶給SK生科高達120億美元業績。

SK生科的IPO價格是6.5萬韓元，不過在韓國當地18日早上九點一到，KOSPI指數開始交易時，SK生科股價直接以高出一倍，約13萬韓元價位開出。早盤時，SK生科也一度漲至16.9萬韓元位置，市值頓時狂增至12.9兆韓元，約115億美元左右。

暌違近四年左右，同時，也是繼美國電動車特斯拉的韓國供應商Myoung Shin Industry，於2020年12月掛牌上市後，SK生科靠著股價一度高達三成的漲幅，成為韓國KOSPI中，IPO首日漲幅最大的一家公司。

分析師認為，SK生科18日IPO，也為2021年其它陸續要掛盤上市的業者，揭開了成功的序幕。因新冠病毒使然，生醫與居家等靠著疫情大發利市的公司，一旦IPO，必將成為市場追逐對象。

根據韓國證交所(Korea Exchange)資料，手中握有SK生科約68.4％股份的SK化學(SK Chemical)，因為這次IPO大受歡迎，已吸金約1.5兆韓元。

不過與前述網石遊戲相比還是略遜一籌，因為這家遊戲商在四年前，2017年5月IPO時，曾從投資人手中拿到2.7兆韓元資金。同時，網石遊戲也是韓國IPO史上最大的一件。

據悉，SK生科已獲AZ疫苗業者(AstraZeneca)與諾瓦瓦克斯(Novavax)首肯，可以在韓國量產新冠疫苗。而2020年11月，也得到韓國政府批准並已開始臨床試驗。

在KOSPI正式開盤前，Eugene投資證券表示，SK生科這次雀屏中選研發與生產疫苗，並供貨給疫苗全球取得平台COVAX，將有機會晉身為國際大藥廠。

SK生科，是唯一一家被國際大藥廠欽點，可以研發與製造同時並進的同業。現在就等韓國政府正式批准使用，2021年下半年，相關收益就可以看得見。

Eugene投資證券再補充，SK生科炙手可熱，如論是法人或散戶都爭相進場，所以市場流動性不是問題。

值得一提的是，SK生科18日IPO所籌到的資金，也比2020年同樣是疫情受惠股，例如手遊開發商Kakao Games與集團相關企業SK Biopharmaceuticals還要來得多。

(時報資訊)