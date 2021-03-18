聯準會宣布利率維持不變且不急於提早升息，美債殖利率下滑，美股四大指數收高，台股今天開高後震盪，沿著5日均線向上走揚，一度突破16400點，預估成交金額約3500億元。

分析師指出，道瓊持續創下歷史新高，國際股市轉強，對台股帶來正面訊息。不過，外資一個月來呈現大賣台股，昨日依舊賣超超過百億元，外資何時歸隊，對權值股及加權股價指數有激勵效果。

雖然權值股表現空間不大，但目前市場投機行情仍夯，觀察近期櫃買市場的量價持續增溫，K線今天已經第七個交易日出現紅K，今天指數領先大盤創波段新高，顯示指數上漲緩慢，但具備題材的中小型股目前走勢仍相對熱絡。

近期正密集公布去年財報及股利政策，可發現具備高獲利、高殖利率的相關個股都有表現，成為盤面選股為重心，仍可留意尚未公布全年財報，但去年前3季已經超越過往水準且第4季維持高檔的公司，應有不錯的盈餘配發，可以作為佈局參考。

(時報資訊)