329檔期全台推案量仍維持高檔水準，是否政府打房沒有效果？鄉林(5531)董事長賴正鎰說，329檔期是先前都規畫好了，不得不推出，所以市場推案量並未減少，不過，預期Q2市場推案將減量3成以上！

房地合一稅2.0日出擬回溯至2016年，賴正鎰說，無論任何法規都不應該回溯既往，希望政府能夠慎重考慮。2020年因新冠疫情造成全球經濟緊張，各國狂印鈔票，大家擔心通膨，再加上台商回流，去年全台推案量約1.6兆元，創歷史新高，但在政府持續的打房措施之下，預估Q2起市場推案將會減量，預期全年度推案量約1.2兆元。

賴正鎰表示，受益低利與資金回流投資台灣，去年房地產才回暖，但政府接連打炒房，準備修訂房地合一稅，將會傷到真正要置產的自住客，最近來客量已經少了將近35%。市場上有交易的多是20~38坪左右的中小坪數，42坪以上的房子幾乎都還賣不動，他憂心政府打房將再度讓房地產熄火，影響上下游產業百萬家庭生計與地方稅收。

先前他建議投資客消失，盼房地合一稅制能廢除退場，但是看起來政府打房已經是非做不可，現階段房產業界只能希望房地合一稅制維持現狀就好，千萬別修法將閉鎖期延長到五年。

(時報資訊)