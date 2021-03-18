許多長輩每天都會在通訊軟體LINE傳早安圖，讓年輕人不堪其擾，一名男子日前PO出清晨5點媽媽手機收到的一堆早安圖，害他一大早就被媽媽的手機通知聲吵醒，引起網友們共鳴，有人分析長輩之所以愛傳早安圖，其實是想讓大家知道自己還存在、報平安，滿滿的洋蔥。

一名網友早上5點打開媽媽手機，一堆早安圖。(翻攝自 PTT)

一名網友16日在PTT指出，一早5點多媽媽的手機就開始叮咚叮咚，打開LINE一看全部都早安圖，厲害的是竟然沒有一張重複，讓他懷疑是不是長輩都會用修圖軟體，「其實早安圖還算正面對吧，不知道為啥現在好像變成跟老人臭一樣的存在」，也好奇為何年輕人都討厭早安圖。

一名網友早上5點打開媽媽手機，一堆早安圖。(翻攝自 PTT)

對此，網友紛紛留言：「我每天收不完耶，看久了真的煩」、「現在都會自己修圖了阿」、「我記得社區好像都有老人手機課在教這些的樣子，感覺老人比年輕人還會製圖」、「就長輩打早安招呼的方式，但年輕人理解為那只是複製貼上」、「滿滿的台灣美學」、「把圖換成奶就會不一樣了」。

一名網友早上5點打開媽媽手機，一堆早安圖。(翻攝自 PTT)

其中，有網友指出，長輩喜歡發早安圖的目的，不是為了確認對方怎樣，是要證明自己還存在，結果第一個人傳了之後，大家就接二連三開始傳，是因為他們會覺得不回應是很失禮的事；更有人分享經歷，指出爸爸過世後，剩媽媽獨居，所以要求她每天傳早安、晚安圖，表示她平安，還教了她很久，「算是長輩一種表達關心的方式，蠻可愛的，當長輩一個一個離開人世你就知道珍貴了」。

(中時新聞網)