內政部選定台中市北區中德段一塊地興建社會住宅，台中市議員陳文政17日在市議會質詢說，這處基地聯外道路僅6米寬，還嚴重違停，有辦法塞得下270戶車流量嗎？國家住都中心今天說，該中心用心傾聽在地民眾聲音，積極創造友善且具公益服務的社會住宅，未來本中心將持續與地方政府協調合作，共同為興建符合在地需求的社會住宅努力。

陳文政指出，內政部住都中心為趕上社宅8年12萬戶進度，逕自挑選北區忠明路大潤發後方一塊停車場，該地點雖鄰近交通幹道，但聯外道路僅有6米寬，還有車輛長年停放，根本無法負荷270戶社宅產生 的進出車流量。

陳文政說，社宅興建腳步不能放緩，但選址作業應合情、合理， 相較舊市區選址較多侷限，重劃區市地則街廓方正、道路大條，「誰說重劃區只能蓋豪宅」，蓋1間社宅要花50年才能回本，市府應以長 遠眼光，主動積極做好社宅選址工作。

國家住都中心指出，台中市北區中德段社會住宅為內政部指示國家住宅及都市更新中心興辦，該基地位於中清路、忠明路所圍之街廓，區位鄰近科博館、台灣大道百貨商圈、新市政中心等，就業機會充足，且生活機能完善，適合社會住宅進駐。

國家住都中心表示，基地兩側之6米計畫道路為社區型通路，較少穿越性車流，依據109年11月調查資料，平日上午7~8點、下午5~6點，尖峰流量每分鐘均不到1輛小客車通行，交通量不大。

國家住都中心說，該中心所規劃興建的之社會住宅，特別重視地區停車位需求，本基地除滿足社宅需求外，預估可對周邊開放汽車位80席及機車位75席，提供當地居民停車使用；另規劃停車場出入口於基地東側，距離中清路約50米，能快速疏散進出車流，且規劃退縮基地2米作為汽車停等空間，方便往來車輛進出及接送。

國家住都中心強調，國都中心特針對建築量體採低建蔽率設計，可提供約2500平方公尺以上之開放空間，予當地居民日常及活動使用；另外也會持續與地方政府溝通社會福利設施需求，以期能為地方帶來更多的綠地及公益設施，成為在地的好鄰居。

(中時 )