中美高層會晤前夕傳出，中國擬藉此機會要求美國撤銷前總統川普時期針對中國祭出的政策。稍早消息指出，美國將對新疆、香港、台灣議題，以及中國對美國盟友和夥伴的經濟脅逼表示深切關注。

香港經濟日報報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），於當地時間18日將在阿拉斯加，與中共中央政治局委員楊潔篪及國務委員兼外長王毅會晤，這是拜登任內中美高級官員首次面對面會晤。

華爾街日報引述知情人士表示，中國官員計劃要求美國取消川普政府對中國實體和個人實施的制裁以及限制措施。中國希望撤銷的措施包括美國對華為和中芯國際等中企的供貨限制，對中共黨員、中國留學生和中國官方媒體記者的簽證限制，以及關閉中國駐休士頓領事館等。

消息指出，如果美國實施的這些限制被取消或放寬，中國也將考慮取消對美的反制措施。此外，楊潔篪和王毅還計劃提出一個新框架，旨在展開兩國間的經常性年度會晤，以解決經濟、貿易、安全和其他領域的分歧。

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