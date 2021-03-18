富邦悍將要走進球迷的生活，今日球隊首波LINE官方貼圖上架，以每位選手個人特色所設計，其中總教練洪一中去年在賽季中不滿壘審誤判，大喊「你嘛幫幫忙！」的經典畫面也收入其中，成為最夯貼圖。

富邦悍將首波LINE官方貼圖共有39位教練與球員再加吉祥物Frankie與Bonnie，大頭設計加上實用對話，一推出就有不少球迷回報已經下載完畢，除了洪總的「你嘛幫幫忙！」以外，林哲瑄雙手一攤「覺得無奈」表情到位，索沙手指比愛心用中文說「加油啦」，還有守護神陳鴻文不改霸氣，「怎樣」威嚇感十足。

(中時 )