壽司郎推促銷活動，只要名字中有鮭魚的同音字就可免費吃壽司，引發鮭魚之亂，全台有135個人為此活動改名。對此，律師呂秋遠昨也在臉書預告這些人的下場，姓名條例規定每人一生限改名三次，未來若有更高CP值的活動，這些人就無法參加，怎麼辦？

律師呂秋遠昨在臉書分享，依姓名條例規定，每人一生限三次，改回來也算一次。因此，這次壽司行銷活動，全國竟有135人願意為兩天的免費鮭魚壽司而改名，實在令人匪夷所思。「畢竟，never say never，往後還有其他的行銷活動，怎麼辦？」

呂秋遠指出，改名當然要選CP值最高的產品，改兩天能「賺」的錢有限，萬一往後有和牛、鮑魚、干貝或是帝王蟹，這135人就沒法參加了，而且萬一他也辦個「離婚免費、買一送一」的改名活動，這些人怎辦？最慘的是，如果男生改名為鮭魚，未來死後牌位上寫著「顯考鮭魚」子孫肯定超尷尬，人生就一次，「從價格來看，烤鮭魚當然不如烤和牛，不是嗎？」

呂秋遠透露，行銷活動要成功，在於公司或產品名稱會因為行銷而走紅。花50萬就能讓135個民眾改名，增加戶政事務所的負擔，還能行銷「鮭魚」，那當然是成功的，但就某種程度來說，卻是失敗的。因為活動結束後，多數人可能還是記不得連鎖店的名稱，只有鮭魚產品的業績提升。不過，大家會記得曾有壽司連鎖店，以心不甘情不願的折扣，讓135個台灣人浪費社會資源改名成鮭魚。「鮭魚紅了，公司的臉卻綠了！」

貼文也引起網友討論，「歷史將記上一筆：2021台灣史上之鮭魚之亂」、「『顯考和牛』應該會比『顯考鮭魚』更高級吧」、「我替已經超量工作超級忙碌的戶政人員掬一把眼淚，別人行銷，他們遭殃」、「我一定要記得在我女兒成年的那天提醒他，他六歲半的時候改過一次名字，不然後悔終身啊」。

(中時新聞網)