20歲王姓槍砲通緝犯，17日晚間至台北市中山區酒店前丟擲2枚土製爆裂物，傷及3名路人，所幸均無大礙。他犯案後雖徒步逃逸，但不久後就打電話並主動到警局自首。他向警方供稱，是日前與友人在酒店消費有糾紛，才會酒後丟土製爆裂物洩憤。至於爆裂物來源，他竟說：「是過世的友人寄放的。」辯詞與黑道被查獲槍枝如出一轍。

警方昨晚帶王返家搜索，並未查獲任何跟製作爆裂物有關的原料與器材，該土製爆裂物的殘骸，已送刑事局鑑驗，釐清實際殺傷力與種類。

由於王犯案過程、自首前還先致電警方，抵達分局後還強調要先等律師來才接受偵訊，種種跡象都與黑道作案SOP相符，加上王確實與竹聯幫弘仁會「走得很近」，警方已針對幾個黑道堂口展開約制告誡，嚴防報復尋仇、滋擾治安；未來也會加強蒐證、整合情資、溯源刨根、斷其金流、壓制黑道氣焰。

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(中時 )