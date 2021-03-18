搶國旅商機，老爺酒店集團旗下的老爺會館聯手北投老爺酒店規畫「雙城一次玩」的國旅提案，結合老爺會館台北南西坐落台北市中心的絕佳區位、暢遊城市四通八達，以及近郊北投老爺的稀有白磺溫泉，推出「春日享湯」住房專案，旅人入住南西會館一晚，即可獲贈價值1,600元的北投老爺雙人泡湯券及捷運車票，專案價2,499元起，換算下來每人每晚1,250元有找。中、南部搭高鐵來台北二日遊的民眾可享官網訂房加購高鐵車票8折優惠。

疫情影響迄今，台北市區飯店普遍受到無國際旅客的衝擊，會館快速轉換策略與「肉多多火鍋」、「南法香頌」等異業品牌合作，藉由增加國人偏好的附加價值，搶攻國旅度假客的心占率。隨著春天到來，老爺會館聯手北投老爺酒店共推住房專案，除了提供專案房客至北投老爺沐泉療中心泡湯外，另加贈台北捷運「月老車票」，象徵送上春日祝福，單身者可早日脫單、有對象者穩定交往，票卡一日內不限距離可搭乘捷運2趟，方便旅客往返位於捷運中山站的南西會館及捷運新北投站的北投老爺，盼藉「住房送泡湯」的休閒體驗加強推廣力道。

「春日享湯」住房專案住宿期間為4月1日至6月30日，周日至周四入住再享延後退房至下午1時，北投老爺沐泉療中心開放時間為每日上午7時30分至晚上10時，全日皆可預約體驗，另有現場加購PURE法式餐廳晚餐85折優惠，春天、來一趟超值的城市旅行，一次感受台北近郊風情與都會繁華的魅力。

(工商 )