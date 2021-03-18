台中市政府警察局第四分局春社派出所警員李翊瑋、劉美秀及蔡見成，日前下午擔服巡邏勤務，民眾報案稱南屯區建功路上店家有失智老人需警協助。員警獲報立即趕赴現場，見老婦體力不支地坐在超商前歇息，詢問老婦住處，老婦詞不達意、記憶不清，只斷斷續續告訴員警「挖住烏日…要去嶺東找朋友，回女兒家不認識路了。」

警方指出，員警擔心老婦身體勞累，先載她回派出所休息。經警政系統查詢確認，迅速聯繫上老婦的女婿來接返位於嶺東路附近的女兒家照顧。

經警了解，原來戴姓老婦以前居住烏日區，但現在高齡86歲且患有輕微失智症，因此女兒將老婦接到家中照護。當日女兒出門工作，僅剩丈夫和母親在家中，丈夫因為忙於清潔工作而沒有察覺丈母娘已經獨自出門，事後發現時已不見人影。

警方表示，經在社區附近尋找快1個小時未果，正打算來派出所報案時，就接獲員警的電話，總算放下心頭一塊大石，直呼：好險有警察大人！我太迷糊了，差點要被太太罵！

春社所長曾一峯呼籲，家中若有年長者或身心障礙人士，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊、在其口袋中放入小紙條或在衣服上留下相關聯繫方式，俾利警方迅速確認走失者身分及通知家屬。

(中時 )