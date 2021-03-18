要吃免費壽司，台中市也掀起改名「鮭魚」風潮，改名字數、內容無極限，包括「鮭魚吃到爽消極青年建築師共產思密達」、「台中積極青年鮭魚吃到飽建築師獨裁思密達」、「x燒黃金頂級帕馬森起司鮭魚智波鼬想吃炙燒鮑魚智波佐助」、「x金頂級帕馬森起司洪燒鮭魚智波佐助想吃炙燒鮑魚智波鼬」至318 日上午10時，中市改名「鮭魚」者共計31人。
民政局統計，改名「鮭魚 」12人、「宇智波鮭魚」2人，還有人「帥鮭魚王者改名來吃壽司郎賠錢賠的爽不爽」、「無情爆吃鮭魚流氓」、「鮭魚全部都給我端上來」、「鮭魚丼飯」、「帥鮭魚」、、「鮭魚肚」、「鮭魚主席」、「覺得鮭魚湯豪豪喝」、「高價鮭魚」、「鮭魚這個名字是為了壽司郎改的」、「鮭魚吃到爽消極青年建築師共產思密達」。
此外，還有「台中積極青年鮭魚吃到飽建築師獨裁思密達」、「鮭魚之夢」、「x燒黃金頂級帕馬森起司鮭魚智波鼬想吃炙燒鮑魚智波佐助」、「x金頂級帕馬森起司洪燒鮭魚智波佐助想吃炙燒鮑魚智波鼬」、「花鉤吻鮭魚」、「x魽鮭魚不沾醬油只沾哇沙米吃才是王道」合計31人。
民政局統計各區改名人數：西屯區9、中區3、南區3、北區6、西區1、南屯2、東勢1、沙鹿2、霧峰1、太平2、豐原1。
(中時 )
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