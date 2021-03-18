陸廠立訊打入iPhone供應鏈而威脅蘋果最大代工廠鴻海的地位。財信傳媒董事長謝金河表示，近期陸股慘跌，不少個股墜入空頭熊市，他提到，立訊去年最旺的時候，市場一度揚言要幹掉鴻海，這回立訊被美國盯上，台灣的蠶食鯨吞也受到注意，而股價狂瀉逾4成，遁入空門，非常不尋常。

謝金河在臉書發文指出，美國公債殖利率升高，造成科技股的回檔，台灣的半導體股，包括台積電、聯電都受到影響；美國科技股也回檔很深，最具代表性的是特斯拉（Tesla）一下子暴跌3成，但大家都不知道，今年最弱勢的市場是深圳，其次是上海，再來是香港。

他說，深圳股市一下子跌到年線，上海股市跌破半年線，上海、深圳二，三月都是跌勢，像是A股最大市值的貴州茅台，股價從2627.88人民幣跌到1900.18人民幣，一下子跌了27%。去年漲勢凌厲的科創板指數從3476點跌到2608點，指數一下摔掉25%。原來撐起香港股市的新經濟股，最近從阿里、騰訊、京東、美團、小米和比亞迪都出現重大的跌勢。

其中有幾家動見觀瞻的公司，例如，阿里巴巴從309.4跌到207.2港元，阿里各條均線都呈現反轉向下的死亡交叉排列，從螞蟻集團上市喊停，阿里的災難持續不斷。最近市場更有傳言下一個目標是騰訊及馬化騰，嚇得騰訊股價連續兩天慘殺。

謝金河表示，立訊也是值得注意具代表性的A股，去年緯創、和碩把廠房賣給立訊，又加碼買立訊股票，但這幾個月來，立訊從63.88跌到36.79人民幣，股價慘跌42.4%，這個跌勢很不尋常。立訊去年最旺的時候，市場一度揚言要幹掉鴻海，這回立訊被美國盯上，台灣的蠶食鯨吞也受到注意，這次股市率先遁入空門，非常不尋常。

另外，大家很注意的中芯國際，從上市開盤95元到現在剩下55元人民幣左右，目前中芯國際本益比仍高達301.54倍，對照台灣的聯電本益比20倍，還是台灣的半導體股比較便宜。

他認為，這次深滬港股市提前回檔，且跌幅比國際市場還重，如果股價是領先指標，從阿里、立訊到很多半導體股都提前落入空頭市場，似乎隱含深意。值得研究的是，美國制裁華為，這兩年，華為發生了哪些變化？華為旗下的海思不知道現在怎麼樣？

(中時新聞網)