美印太司令戴維森日前出席眾議院軍事委員會聽證會時警告，國會議員將陸戰隊陸基反艦飛彈的百萬美元預算刪除，已嚴重傷害美國對中國大陸的軍事嚇阻力。他呼籲，陸戰隊需要資金採購如海上打擊戰斧與增程SM-6飛彈等武器，以在衝突中擊沉大陸船艦，國會應予以支持。

報導中指出，陸戰隊原本在2021年預算中編列1.25億美元(約新台幣35.55億元)，以購買近50枚自陸地發射的戰斧飛彈，最終卻未獲國會支持。戴維森表示，國會持續刪減預算，讓美軍未來面對大陸威脅時，能力不足以滿足戰區的需要，進而破壞美國的嚇阻力。

報導指出，陸戰隊希望取得自陸地上發射反艦飛彈的無人載具，並稱之為「遙控作戰地面遠征部隊」（Remotely Operated Ground Unit Expeditionary, ROGUE）。ROGUE建立於現有的「聯合輕型戰術載具」(Joint Light Tactical Vehicle, JLTV)的基礎上，並為之安裝發射系統。

戴維森近日多次在國會聽證會上警告，有鑑於大陸灑下大筆資金於軍事投資上，北京最快在2026年便能於區域超英趕美。他指出，儘管在部分領域中，大陸的能力如何仍為未知之數；但很明顯地，北京目標在於取代現有國際法為基礎的國際秩序，並以「中國特色的國際秩序」替代之。北京預計，最快在這個世紀中葉便能達到此一目標。

他強調，唯有提升長程火力能力，美軍船艦與軍用飛機才能自由的在區域內行動。「我們要讓對手更費力才能找到我們的蹤跡，並提高抵抗成本。這就是嚇阻的奧義，即增加代價」。

陸戰隊司令柏格在計劃指南中寫道，一旦陸戰隊雙腳上岸，他們就有必要在各領域做出貢獻；嚇阻、制海與權力投射。考量到10年後與相匹敵的對手作戰，陸戰隊必須投資火箭砲兵連。「隨著時間流逝，長程、精準遠征反艦飛彈火力的投資，將為陸戰隊建立嚇阻必要的基礎，並為海軍戰役帶來最終勝利」。

不過，柏格在2月卻表示，由於國會削減預算，陸戰隊缺乏資金建立部分長程精準射擊能力，以至於在研發與驗證上虛耗光陰。

(中時新聞網)