不少女性每個月受經期症候群所苦，卻常被誤解為不懂忍耐、大驚小怪。但蘋果公司的大數據證實：經期症候群真的存在，超過6成的女性不分年齡、族群，身心都受到經前症候群的干擾。經前症候群出現時，該怎麼做?

「不用做事、還有薪水拿，當女生請生理假真好？」經前症候群（PMS）是月經來潮前7～10天的身心症統稱，有時還會持續到來潮的頭3天，影響精神狀態、工作效率和人際關係。由於學界一直缺乏大量數據的研究，時至今日仍有人存疑：經前症候群到底是真是假？

蘋果公司（Apple）2019年推出健康追蹤app後，蒐集大量用戶數據長達2年，他們發現，在一萬名女性使用者裡，超過6,100人都記錄到經前症候群狀況，83%的人有腹部絞痛、63%的人有水腫、61%則出現疲倦感。

此外，有一半的人冒痘痘、胃口改變、乳房脹痛、頭痛及下背疼痛；三分之一的人便秘、腹瀉、熱潮紅、噁心、排卵痛及睡眠失調。這些症狀不分年齡、種族和地區，數字都很接近。

由於過去缺乏充足的科學數據，經前症候群長期被輕忽，或者被認為是女性反應過度、大驚小怪的公主病。蘋果這份針對女性的健康分析，是目前相關研究中樣本數最多的，以大量數據證實了經前症候群的存在。

●不只腹痛 易怒、暴食也是經前症候群惹的禍

除了上述經前症候群的普遍狀況，不少女性也會有情緒低落、易怒、煩躁和暴食等症狀。有些人一大早起床精神百倍，才過1、2個小時，心情就跌入谷底，或很容易對身邊的人發脾氣。在蘋果公司的研究數據中，多達一半的女性回報，她們在經前情緒起伏變得特別大；據過去統計，尋求經前症候群治療的女性中，半數都有憂鬱或焦慮傾向。

針對經前症候群的心理健康失調症，有2種值得注意的症狀：

1.經前不悅症（Premenstrual Dysphoric Disorder，PMDD）：與經前症候群類似，但症狀更嚴重，其中包括對情緒層面的影響。過去研究指出，有經前症候群症狀的女性中，約3～8%的人會有PMDD。有些人的情緒起伏會大到干擾日常作息，有時早在月經2週前就會出現。

2.經前症狀加重（premenstrual exacerbation，PME）：指原本就患焦慮症、雙相情緒障礙（bipolar disorder）或憂鬱症的女性，經前數天、乃至數週，心理健康明顯惡化，嚴重者甚至有自殺傾向。過去研究也曾指出，在經前，焦慮症患者有高達41.9%症狀會惡化。

根據國際經前失調症協會（International Association for Premenstrual Disorders），PMDD和PME很難分辨，2種不同症候群各有合適的治療方法，醫師通常會先試圖區分患者平時是否常態性處於憂鬱、焦慮，再對症下藥。

大數據調查證實，超過6成女性受經前症候群（PMS）所苦，高達8成有下腹疼痛症狀。(示意圖/Shutterstock)

●為什麼會有經前症候群？

經前症候群的成因複雜、尚無定論，不過可能的主因包括：

.賀爾蒙週期改變：有一種說法是賀爾蒙與黃體激素、雌激素等分泌起伏，導致身體變得敏感，到了孕期、更年期時，經前症候群的狀況。此外，生殖學專家王馨世也曾指出，甲狀腺內分泌失調會造成經期不順、情緒不穩。

.腦內血清素改變：近年的主流說法是，大腦中負責神經傳導的血清素分泌量改變、進而誘發經前症候群症狀。血清素不足，容易讓女性在經前憂鬱、疲倦、暴食或失眠。

.營養不均衡：研究指出，高脂肪或糖鹽過多、維他命B6不足、鈣質缺乏等營養失調，都會加重經前症候群。

.原本就有憂鬱症狀：正如前述，有些經前症候群特別嚴重的女性，很可能是經前症狀加重患者；原本就有憂鬱症卻沒有確診治療。許多婦女也容易因為多重壓力、個人體質差異因素而出現經前症候群。

●如何緩和經前症候群？

經前症候群可以反映一個人平時的健康狀況，有時生活或工作環境改變，都會導致經前症候群症狀加劇。

緩和經前症候群可從平常的生活做起，多多運動、作息規律、均衡飲食都是老生常談。在飲食上，可以多攝取鈣、鎂、維生素B6，另外也推薦多吃銀杏、含天然植物黃體素的「聖潔莓（chasteberry）」、以及Omega3等必需脂肪酸。

如果前述方法都不管用，有些人也會仰賴少量藥物，常見的包括以下幾種：

1.事前避孕藥：有些人會吃事前藥調節荷爾蒙，達到消水腫、緩和乳房腫痛及其他經前症候群症狀的功效，對某些人甚至有紓解情緒作用。但要注意，有些人吃了事前藥，情緒起伏反而會更大，找到適合自己的事前藥很重要。

2.利尿劑（Diuretics）：有些醫師開藥時會加入利尿劑，幫助患者透過自然代謝的方式消除水腫、減緩經期不適。服用利尿劑同時，醫師會建議患者清淡飲食、避免吃太鹹，因為鹽分攝取太多會讓人想喝更多水。

3.非類固醇抗發炎藥（NSAIDs）：能抑制發炎作用及局部疼痛，可在藥房買到、或由醫師處方，常見的非類固醇抗發炎藥包括阿斯匹靈、布洛芬、萘普生等。非類固醇抗發炎藥和利尿劑若同時服用，對腎臟負擔很大，記得諮詢醫師。

●什麼時候該就醫？

不論是生理或心理不適，女性如果感覺自己的經前症候群症狀明顯、很難用簡單的方法改善，就應該要就醫。醫師會協助判斷是否需要調整妳的日常生活習慣，或者針對精神健康給予治療。

資料來源：WebMD、Healthline、Medical News Today

(中時新聞網)