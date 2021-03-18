侯佩岑母親林月雲過去兩度介入好友丈夫侯世宏、邱嘉雄婚姻，最近因侯佩岑帶媽媽上節目，過往這段情始又被掀開批評。女星鄧美芳過去和林月雲有私交，受訪透露早年有機會和邱嘉雄太太蔡貴照認識，對方一聽到她是演藝圈女明星，便表情漠然，如今回想起來恐跟對藝人沒好感有關。

侯佩岑近日和母親林月雲、老公黃伯俊上實境秀《婆婆與媽媽2》，原本外界將焦點放在侯佩岑從未曝光過和老公相處的細節上，最近她和媽媽突然在節目上坦白落淚，讓林月雲早年曾是第三者的過去被挖出。對此，侯佩岑強調是因母親年紀大了又開過刀，擔心母女倆相處的時間越來越不夠，才找媽媽上節目，「即使是在鏡頭前聊天，都是很真誠的抒發心情，沒有想要傷害任何人」。

鄧美芳透露曾在聚會中遇到蔡貴照。（圖／中時資料照片）

侯佩岑說媽媽一輩子為了照顧她十分盡心盡力，「說出來，不求所有人理解，對於種種紛擾，我由衷感到抱歉」，傳聞這回侯佩岑上節目，酬勞高達6500萬，侯佩岑公司則否認：「內容與事實有出入，金額過於誇大不實，被過度渲染，希望媒體朋友不要惡意曲解放大。」

資深女星鄧美芳嫁給香港富商後，多半時間定居在大陸和香港，最近她接受《聯合新聞網》訪問，自曝幾乎是看著侯佩岑長大，侯佩岑當年想出國讀書但母親不肯，鄧美芳曾幫忙向林月雲說情，但鄧、林兩人後來逐漸失聯，最近聽聞林月雲跟邱嘉雄關係被重新議論，鄧美芳強調不知情，但她曾經朋友介紹認識蔡貴照，對方知道她是女藝人後態度就不太熱絡，鄧美芳說現在說起來蔡貴照恐是「對演藝圈沒好感」。

(中時新聞網)