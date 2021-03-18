《國際油價》原油亞洲電子盤呈跌 11:252021/03/18 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 先前，美國石油協會(API)數據顯示原油庫存下降100萬桶，曾引發投資人對於庫存連漲的局面可能已終止的猜測，然而受美國能源資訊署(EIA)，最新公布的原油庫存意外增加240萬桶的消息影響，引發了市場對需求前景的擔憂，導致盤中呈跌；截至台北時間上午11點整止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-4月輕質原油期貨下跌0.41美元，報每桶64.19美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨下跌0.49美元，報每桶67.51美元。(商品行情網) 《商情》天氣改善 周四大豆電子盤回跌 《商情》美元跌 紐約棉花電子盤彈升 (時報資訊) #原油庫存 #引發 #報每桶 #國際油價 #亞洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》黃金亞洲電子盤止跌 11:082021/03/18 財經 《國際金融》觀望味濃 歐股收黑 09:432021/03/18 財經 《國際油價》庫存增加 原油期貨連3跌 09:432021/03/18 財經 台達慶50周年 首辦《藍色星球２》音樂會 04:102021/03/18 焦點要聞 《國際社會》倒數計時 大東京緊急狀態21日將解禁 11:592021/03/18 財經 美中交手前的東北亞鑼鼓場 04:102021/03/18 時論廣場 《國際金融》看好經濟增強、通膨升 但聯準會重申不升息 10:342021/03/18 財經 《國際產業》不妙 本田墨西哥廠18日起也暫停產 12:162021/03/18 財經 台積貼息 台指期外資保守 04:102021/03/18 證券．權證 美亞特蘭大傳槍響 白人槍手3波攻擊釀8死 6人為亞裔女 04:102021/03/18 焦點要聞 《晨間解盤》外資偏空 高檔震盪(日盛投顧提供) 09:202021/03/18 財經 財經熱門新聞 吃掉台灣？一度放話幹掉鴻海 謝金河曝這家陸廠下場 - 財經 震撼！將來銀行陣前換將 總座劉奕成閃辭 - 財經 - 工商 600又快爆掉！台積電下波殺散戶 血腥價曝光 - 財經 科技股還有大凶險 華爾街大咖曝下一波殺更慘 - 財經 房地合一稅2.0擬溯及既往 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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