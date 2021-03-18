先前，美國石油協會(API)數據顯示原油庫存下降100萬桶，曾引發投資人對於庫存連漲的局面可能已終止的猜測，然而受美國能源資訊署(EIA)，最新公布的原油庫存意外增加240萬桶的消息影響，引發了市場對需求前景的擔憂，導致盤中呈跌；截至台北時間上午11點整止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-4月輕質原油期貨下跌0.41美元，報每桶64.19美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨下跌0.49美元，報每桶67.51美元。(商品行情網)

(時報資訊)