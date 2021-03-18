三星今(18)日5G再端新兵，推出5G新機Galaxy A52 5G防水豆豆機，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，三星Galaxy A系列表現亮眼，銷售量較去年同期成長近4成，盼藉由新機的推出，達成上市後首月進入市調機構TOP 10的銷售目標。

陳啟蒙表示，台灣5G市場迅速發展，各大電信業者亦力拚用戶成長，挑戰2021年底超越550萬總用戶數、突破20%滲透率。看好5G市場潛力及Z世代消費風潮崛起，台灣三星電子今宣布推出專為Z世代量身打造的5G新機Galaxy A52 5G防水豆豆機，以支援IP67防水防塵與OIS防手震，搭配6400萬畫素相機、120Hz玩家級螢幕更新率等特點。

陳啟蒙表示，三星在台灣的5G布局，動得比較快，目前滲透率手機已達5成，三星的產品策略就是8000元以上應該都為5G機，反之，8000元以下的4G機款會以M系列為主，目前三星5G機款產品，主要是鎖定電信資費可手入的價格帶，今日推出的A52搭配電信業者1399資費，手機可達0元。

陳啟蒙表示，三星2020年Galaxy A系列表現亮眼，銷售量較去年同期成長近4成，其中又以13-17歲用戶成長相對顯著。此外，Galaxy A系列因搭載5G展現超高CP值深獲消費者青睞，A42 5G自去年底上市，隨即名列市調機構TOP 10熱銷機型、榮登Android熱銷第一。看好5G手機需求攀升，Galaxy A52 5G可望延續熱銷氣勢，達成上市後首月進入市調機構TOP 10的銷售目標。

三星Galaxy A52 5G將推出潮黑豆豆、沁白豆豆、絢紫豆豆及晶藍豆豆四種顏色選擇。6GB+128GB版本即日起在三星商城、全台三星智慧館、中華電(2412)及經銷通路陸續上市，單機建議售價13,990元；8GB+256GB版本即日起則於三星商城、全台三星智慧館、各大電信及經銷通路陸續上市，單機建議售價15,990元。

(時報資訊)