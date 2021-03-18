美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）周三在會後表示，美國經濟正迎向近40年來最強勁的增長。儘管該央行預期經濟將加速復甦與通膨急升，但決策官員仍承諾將持續踩住支持性政策的油門不放。

鮑爾在為期兩天的政策會議後表示：「我們將看到強勁的數據」，他並提到讓聯準會決策官員看好今年GDP將成長6.5%的一連串關鍵，包括大規模的聯邦財政激勵措施，以及有關於新冠肺炎疫苖成功普及的樂觀情緒。

鮑爾表示，振興支票正在發放、新冠肺炎病例持續減少，且疫苗接種正快速進行，這些因素讓美國最高層的經濟官員們看好今年美國的經濟成長將與中國爭鋒，更別說將迅速超越歐洲與日本。

鮑爾表示，儘管今年美國的通膨率可能升至2.4%，超出央行設定的2%目標，但這被視為是暫時性的急升，不會改變聯準會的承諾，將隔夜基準利率維持在近零水準，以確保這場大流行病對經濟造成的創傷將充分得到治癒。

鮑爾並表示，決策委員會FOMC大部分官員預期至少到2024年不會升息，且現在談論縮減每月1200億美元的美國公債與抵押貸款證券購買規模，仍為時過早。

除了維持量化寬鬆規模不變，聯準會周三亦決定將隔夜基準利率保持於0～0.25％目標區間。

鮑爾表示：「我們將致力於為經濟提供所需的支持，使其盡快恢復到『最大就業』（maximum employment）的狀態。事實上，我們還未做到，我們走得很順利，但還未達成目標，我不希望看到我們對此視而不見，仍有1000萬人需要重返就業」。

交易平台Webull執行長Anthony Denier表示，強烈的不安情緒導致債券殖利率攀升，但在面對相當強勁的經濟前景時，聯準會「非常鴿派」的反應讓人大大鬆了一口氣。

(時報資訊)