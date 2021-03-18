新光金(2888)旗下新光銀行2020年底總資產達1兆400億元、躋身資產兆元銀行，總經理謝長融表示，已制定五年黃金轉型計畫，以調整獲利結構為策略方向，放款將採取更積極成長的方式，此外，為有效提高淨手收占比，新光銀已在2月底向金管會送件申請開辦財管2.0業務，目標2025年成為國內的一線民營銀行。

新光銀為響應金管會對於ESG及信託2.0議題重視，今年計畫發行10億元的綠色債券，也積極規劃簽署「赤道原則」。另外，在今年1月開辦金控員工持股信託，未來將推廣至上市櫃授信暨薪轉戶，協助企業戶永續經營；因應台灣高齡化社會，亦將持續推廣安養暨保險金信託，提供銀髮族完整的金融服務。

新光銀也舉辦策略、法遵暨公平待客會議，謝長融親率高階主管於北中南分區說明未來五年發展策略及法令遵循與公平待客專題宣導，讓全體同仁都能清楚公司策略及使第一線同仁瞭解作業上以「遵法為先」才能真正落實公平待客原則，由上而下建立起全行公平待客的企業文化。

新光銀今年將從財管業務開始實施責任地圖，並計畫未來拓展至其他業務線。除了明確劃分第一道防線(業務單位)、第二道防線(風管、法遵、人資、財務、營管、資訊等)各自應負的責任，各防線的關聯除縱向分工之外，也將加強橫向制衡。

(時報資訊)