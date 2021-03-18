一名涉有販賣毒品的陳姓男子，服刑期滿後在2019年10月入伍服義務役，分發到工兵訓練中心，未料才剛入伍，某日在陸軍步兵第257旅中坑營區500公尺障礙場操作清驗槍時，因操作錯誤遭到班長指責，陳男竟持鋼盔又揮拳猛K，直到另一名陳姓班長見狀制止，事後陳男遭移送法辦，一審判6月，但陳男認為太重上訴不服，台南高分院仍維持原判決，仍可上訴。

根據判決書記載，陳姓男於民國108年10月15日入伍服義務士兵役，服役駐地高雄市燕巢區之工兵訓練中心。其於服役期間之108年11月5日上午10時許，在位於嘉義縣大林鎮之陸軍步兵第257旅中坑營區五百公尺障礙場進行操作清驗槍時，因操作錯誤，遭到中士班長當面指責。

當中士班長指責當下，陳男竟然當場暴怒，從部隊中手持頭盔，衝向班長猛力對其毆打，班長當下用手阻擋，立刻又用手毆打班長臉部及嘴唇，接著用手抓住對方衣領，然後勒住班長後頸部，後頸用力勒住施暴，現場一名陳姓上士班長陳耿彰見狀，立刻即上前將陳男強行帶離現場。

經部隊調查後，將陳男交給憲兵隊偵訊並移送法辦。一審時，陳男承認因被班長指責他操作錯誤之言詞激烈，一時情緒失控而犯罪，犯後也非常後悔，還為此遭受禁足十日懲罰。

法官調查，陳男入伍前，曾涉販賣第三級毒品案件，在105年各判處有期徒刑1年5月（1次）、1年3月（10次），定應執行刑為有期徒刑2年6月確定，入監執行後，至108年7月4日縮刑假釋付保護管束後才入伍。高院法官認為一審法官引用法條並無疑慮，仍維持原判決，仍可上訴。

(中時新聞網)