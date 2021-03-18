中國駐法大使盧沙野致函要求法國參議員李察取消國會訪台團，李察本人則回信表示不會改變國會與台灣政府見面的計畫，法國駐台代表公孫孟也表示訪團一定會來。對此，外交部發言人歐江安今天表示，欽佩李察參議員訪台意願沒有改變反而更堅定，台灣這邊當然歡迎李察率團訪台，我們也對李察及公孫孟代表對於台灣堅定的支持表達由衷感謝。

針對盧沙野要求李察不應與台灣進行任何形式的官方往來，法國外交部表示，法國議員能自由決定他們的參訪和拜會計畫。李察本人則回信盧沙野強調，這趟行程並無改變台灣國際地位的立場，他也不會改變國會與台灣政府見面的計畫。

歐江安說，台法基於自由、民主、人權價值理念結合在一起，中國無所不用其極打壓台灣，恐嚇國際友人，只會引起反感更不利於兩岸關係，國際對於中國形象夢碎的原因，追根究柢還是因為近年蠻橫的戰狼外交行徑。

歐江安指出，人與人之間有基本的禮貌與互動原則，中國及其駐外人員公然粗暴打壓其他國家民意代表，這樣野蠻的作為無法獲得文明國家接受，我們呼籲國際社會學習法國正視中國打壓台灣的意圖，並發揮道德勇氣。

(中時 )